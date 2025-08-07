"А чи не повторна це травма, часом? Шахтар повідомив, що Лассіна Траоре отримав мʼязову травму і тепер очікує операції.

Мова йде про травму чотириголового м'яза. Саме з приводу відриву сухожилля чотириголового м'яза Траоре вже оперували у Фінляндії у серпні 2023 року. Тоді гравець пропустив понад 6 місяців.

Шахтар втратив ще одну зірку перед матчем з Панатінаїкосом в Лізі Європи

Серпень 2025 року – знову та ж травма. Знову операція. Тут тільки питання – чи це той самий мʼяз і структура?

Якщо мова йде про оперативне втручання, то це точно не просто мʼязова травма, а тут ще включене і сухожилля, яке необхідно зшивати. Цього разу теж не слід очікувати, що Траоре повернеться швидше, аніж 6 місяців.

Після той складної травми у 2021-му взагалі добре, що Траоре самостійно ходить. А вимагати, щоб він ще й у футбол грав регулярно на високому рівні й без травм – це космос.

Інше питання – як Шахтарю доводиться утримувати роками у своєму складі гравця, який очевидно становитиме проблему для фінансового бюджету клубу, зважаючи на ризик його травматизму", – написав Дмитро Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Лассіна Траоре виступає за Шахтар з 2021 року. 24-річний нападник перейшов у команду з Аякса за 10 мільйонів євро.

