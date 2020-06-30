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Спортивний квіз від Parimatch

17:06 -
Спортивний квіз від Parimatch

1 липня відбудеться спортивний онлайн квіз від Parimatch для представників ЗМІ до дня спортивного журналіста

Інтелектуальна гра пройде в режимі онлайн за допомогою Zoom-трансляції. Початок о 17:00.

Тож не варто сумувати вдома, якщо можна долучитися до квізу та зарядити свій вечір. І, звісно, щоб професійне свято вдалося по-справжньому, також будуть розігруватись приємні подарунки.

Тому закликаємо провести вечір середи з користю: перевірити свої знання футболу, поспілкуватися з колегами, насолодитися грою і виграти призи.

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