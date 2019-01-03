Спортивний директор Ювентуса Паратічі проаналізував доцільність придбання Роналду

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі в захваті від роботи Кріштіану Роналду в туринському клубі.

"Роналду – це Роналду, тут нема чого додати. Ми задоволені ним не тільки з точки зору його гри. Кріштіану старанно працює кожен день і є прикладом для інших.

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Якщо №1 працює так, то всі відчувають, що повинні робити те ж саме. Він багато тренується і уважний до кожної деталі", – цитує Паратічі Tuttosport.

Нагадаємо, Роналду влітку 2018-го перейшов з Реалу в Ювентус за 112 млн євро. В поточному сезоні Серії А португалець провів 19 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

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