Спортивний директор Шальке прокоментував перехід Коноплянки в Шахтар

Спортивний директор Шальке Йохен Шнайдер задоволений продажем вінгера Євгена Коноплянки у донецький Шахтар.

"Ми раді, що змогли задовольнити бажання Коноплянки повернутися в свою країну. Ми хотіли б подякувати йому за його відданість Шальке і побажати йому всього найкращого в його майбутньому – спортивному і приватному", – цитує Шнайдера офіційний сайт Шальке.

Коноплянка перейшов у Шахтар

Нагадаємо, Євген Коноплянка після 4 років перебування в Європі повернувся в Україну, де виступатиме за донецький Шахтар. Сума переходу не розголошується.

Зараз вінгер готується зі збірною України до матчу відбору Євро-2020 проти Литви і спарингу проти Нігерії.

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