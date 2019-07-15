Спортивний директор Роми однозначно відповів Тоттенхему і Ювентусу щодо трансферу Дзаньйоло

Молодий півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло продовжить захищати кольори "вовків".

Спортивний директор Роми Джанлука Петрачі прокоментував чутки про можливий трансфер Ніколо Дзаньйоло.

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"Я повинен працювати, щоб витиснути максимум з Дзаньйоло. Я також дуже практична людина і у мене є прямий контакт з моїми гравцями.

Я ніколи не виставляв Ніколо на продаж. На трансферному ринку завжди багато чуток, але там немає Дзаньйоло", – цитує Петрачі Sky Sports.

У ЗМІ основними претендентами на 20-річного таланта називали Тоттенхем та Ювентус.

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