Спортивний директор ПСЖ розповів про переговори з Барселоною щодо Неймара

Спортивний директор ПСЖ Леонардо Араужо заявив, що його клуб відкритий до пропозицій Барселони щодо Неймара.

"Наша позиція завжди була зрозумілою і відкритою. Барселона зробила першу офіційну пропозицію 27 серпня, всього за п'ять днів до закриття ринку. Ми готові обговорювати і інших гравців в угоді, але не було ніякої домовленості. Наша пропозиція не була прийнята.

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Чи будуть ще переговори? Все залежить тільки від Барселони. Ми чекаємо від неї нової пропозиції щодо Неймара. Ми не встановлювали ніяких крайніх термінів. 2 вересня – день ​​закриття трансферного вікна – це крайній термін", – цитує Леонардо Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Неймар не хоче виступати за ПСЖ та прагне повернутись у Барселону. Каталонський гранд не має достатньо коштів, аби задовільнити вимоги французів.

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