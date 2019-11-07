Спортивний директор ПСЖ Леонардо: Мене дратує, що Зідан часто говорить про Мбаппе

Бразилець Леонардо, який працює спортивним директором ПСЖ, висловив своє невдоволення на адресу Зінедіна Зідана – тренер Реала занадто часто згадує зіркового нападника французів Кіліана Мбаппе.

"Скажу чесно, це дещо дратує нас. Зараз не той час, щоб постійно обговорювати гравця нашої команди, і це відбувається не вперше. Я думаю, що це повинно припинитися.

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Я дуже поважаю Зідана, але зараз не варто чіпати одного з кращих футболістів світу, неймовірного гравця. Ми дуже раді, що він грає за нашу команду, у нього ще 2,5 роки чинного контракту", – сказав Леонардо в коментарі L'Equipe.

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Нагадаємо, Реал упродовж кількох останніх трансферних вікон намагався підписати Мбаппе, однак ПСЖ навідріз відмовився відпускати чемпіона світу в Мадрид.