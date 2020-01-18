Спортивний директор Ов’єдо пояснив, чого очікує від Луніна

Спортивний директор Ов’єдо Франсеск Арнау прокоментував перехід голкіпера збірної України Андрія Луніна до табору "синіх".

"Я дуже хотів, аби Лунін опинився у нашій команді і вдячний усім, хто допоміг нам отримати такого сильного голкіпера. Дякую Артуро Еліасу (головний акціонер клубу – прим.) та мадридському Реалу.

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Радий, що у нас з'явилась можливість підписати Луніна. Упевнений, що Андрій покаже свої найкращі якості і буде прогресувати", – цитує Арнау офіційний Твіттер клубу.

Нагадаємо, Лунін, права на якого належать мадридському Реалу, виступатиме за клуб з Астурії на правах оренди до закінчення поточного сезону. Він вже встиг дебютувати за нову команду – Андрій зіграв у виїзному матчі 23 туру Сегунди проти Альмерії (0:2). Наразі команда посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди.

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