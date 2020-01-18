toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

Спортивний директор Ов’єдо пояснив, чого очікує від Луніна

10:19 862 Читать на русском
Спортивний директор Ов’єдо пояснив, чого очікує від Луніна
Андрій Лунін перед презентацією в Ов’єдо / Твіттер ФК Ов’єдо

Спортивний директор Ов’єдо Франсеск Арнау прокоментував перехід голкіпера збірної України Андрія Луніна до табору "синіх".

"Я дуже хотів, аби Лунін опинився у нашій команді і вдячний усім, хто допоміг нам отримати такого сильного голкіпера. Дякую Артуро Еліасу (головний акціонер клубу – прим.) та мадридському Реалу.

Лунін прокоментував свій перехід в Ов'єдо – українець попросив пробачення за помилку в матчі з Альмерією

Радий, що у нас з'явилась можливість підписати Луніна. Упевнений, що Андрій покаже свої найкращі якості і буде прогресувати", – цитує Арнау офіційний Твіттер клубу.

Нагадаємо, Лунін, права на якого належать мадридському Реалу, виступатиме за клуб з Астурії на правах оренди до закінчення поточного сезону. Він вже встиг дебютувати за нову команду – Андрій зіграв у виїзному матчі 23 туру Сегунди проти Альмерії (0:2). Наразі команда посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди.

Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт

blog_ava
"Футбол мій, але клуб не мій", – Мілевський про можливість переходу в Шахтар
09:25
4433
Теги
Іспанія Сегунда Андрій Лунін Андрій Лунін Франсеск Арнау Франсеск Арнау Ов'єдо Ов'єдо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
57
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук