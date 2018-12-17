Спортивний директор Олімпіакоса Карембе: Поважаємо Динамо, але хочемо пройти якомога далі

Чемпіон світу-1998, а нині спортивний директор Олімпіакоса Крістіан Карембе прокоментував результат жеребкування 1/16 Ліги Європи, за яким його команда зустрінеться з київським Динамо.

"Ми поважаємо свого суперника, але хочемо пройти по турніру якнайдалі. Для цього важливо залишатися зосередженим до кінця.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

За рахунок перемоги над Міланом наш вихід в 1/16 фіналу став історичним. Ми довели, що можемо грати на дуже високому рівні. Ми віримо в свої шанси і постараємося підняти рівень команди в січні", – цитує Карембе офіційний сайт УЄФА.

Перший матч відбудеться 14 лютого в Піреї, матч-відповідь за тиждень у Києві.

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