Спортивний директор Миная підійшов до Кобіна і сказав, що він не буде проводити тренування, – Цимбал
Тренер Миная Микола Цимбал розповів деталі звільнення Василя Кобіна з посади наставника закарпатського клубу.
"Перед тренуванням спортивний директор озвучив Кобіну інформацію від президента про те, що він не буде його проводити. Спортивний директор попросив мене провести це тренування, а в подальшому будуть вказівки президента, що, кому і куди. Але Кобін точно йде у відставку.
Минай офіційно звільнив Кобіна
Інформація про долю тренерського штабу, думаю, буде вже завтра. Можливо, що готувати команду до наступної гри будемо ми, а може хтось приїде. Це питання зараз в компетенції спортивного директора", – сказав Цимбал для ТК Футбол.
Нагадаємо, Кобін вже прощався з Минаєм у березні цього року, але влітку ухвалив рішення повернутись до закарпатського клубу. Після 9-ти турів УПЛ Минай розташувався на 15-й сходинці.
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