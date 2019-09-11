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Спортивний директор Борусії Д відверто розповів, чому Санчо не перейшов у Манчестер Юнайтед

16:38 88 Читать на русском
Спортивний директор Борусії Д відверто розповів, чому Санчо не перейшов у Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо / Getty images

Спортивний директор дортмундської Борусії Міхаель Цорк поділився подробицями невдалого переходу півзахисника Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед минулого літа.

"Санчо і Манчестер Юнайтед – це гаряча тема зараз. Його переговори з клубом і мої – з його представниками. Зустріч справді була.

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Манчестер Юнайтед запросив представника. Але, наскільки я знаю, він сказав клубу, що, незалежно від розміру потенційної пропозиції, ми не відпустимо Джейдона цього літа. Своєю чергою гравець теж не висловив бажання робити наступний крок вже у це міжсезоння", – цитує Цорка Mirror.

Санчо є вихованцем Манчестер Сіті. У 2017 році хавбек перебрався в Борусію. Минулого літа інтерес до нього також проявляли мадридський Реал і ПСЖ.

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