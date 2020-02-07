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Спортивний директор Борусії Д розповів, як йому вдалося вмовити Холанда перейти у клуб

09:34 515 Читать на русском
Спортивний директор Борусії Д розповів, як йому вдалося вмовити Холанда перейти у клуб
Ерлінг Холанд / Фото з відкритих джерел

Спортивний директор дортмундської Борусії Міхаель Цорк поділився подробицями переходу норвезького нападника до табору "джмелів".

"Ми показали Ерлінгу відео з фанатської трибуни Боруссії – як вона підтримує команду. Мені здається, йому сподобалося. У него такий характер, який підходить нашому клубу, уболівальникам і стадіону. Його надихає така атмосфера на полі, і він доводить це в матчах.

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Ми дуже старалися, аби підписати Холанда. Звичайно, інші клуби також хотіли його і робили для цього все можливе. Я радів як дитина, коли ми зустрічалися з його агентом для узгодження контракту", – цитує Цорка видання Bild.

Нагадаємо, 19-річний норвежець перейшов в дортмундську Борусію із Зальцбурга за 20 млн євро. Ерлінг підписав контракт із "джмелями" до 30 червня 2024 року.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Міхаель Цорк Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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