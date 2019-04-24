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Спортивний директор Айнтрахта натякнув на перехід Йовіча в Реал

11:32 170 Читать на русском
Спортивний директор Айнтрахта натякнув на перехід Йовіча в Реал
Лука Йовіч / Айнтрахт

Спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобіч розповів про майбутнє Луки Йовіча.

"Існує реальна ймовірність того, що Йовіч підпише контракт з Реалом. Мені хотілося б, щоб Лука залишився в Айнтрахті, але я також реально дивлюся на речі і розумію, що у нас немає шансів його утримати, якщо зацікавлений такий великий клуб, як Реал", – цитує Бобіча Marca.

Йовіч за крок від переходу в Реал – "вершкові" майже домовились з Айнтрахтом

Раніше повідомлялось, що Реал майже домовився з Айнтрахтом щодо трансферу Йовіча. "Вершкові" заплатять за сербського нападника 50-60 мільйонів євро, 20% з цієї суми отримає Бенфіка.

Реал готовий витратити 500 мільйонів євро на трьох топ-гравців

До слова, у поточному сезоні в активі Йовіча 42 матчі за Айнтрахт в усіх турнірах. Нападник забив 25 голів та віддав 7 результативних передач.

Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба

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