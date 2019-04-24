Спортивний директор Айнтрахта натякнув на перехід Йовіча в Реал

Спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобіч розповів про майбутнє Луки Йовіча.

"Існує реальна ймовірність того, що Йовіч підпише контракт з Реалом. Мені хотілося б, щоб Лука залишився в Айнтрахті, але я також реально дивлюся на речі і розумію, що у нас немає шансів його утримати, якщо зацікавлений такий великий клуб, як Реал", – цитує Бобіча Marca.

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Раніше повідомлялось, що Реал майже домовився з Айнтрахтом щодо трансферу Йовіча. "Вершкові" заплатять за сербського нападника 50-60 мільйонів євро, 20% з цієї суми отримає Бенфіка.

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До слова, у поточному сезоні в активі Йовіча 42 матчі за Айнтрахт в усіх турнірах. Нападник забив 25 голів та віддав 7 результативних передач.

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