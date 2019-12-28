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Спортивний директор Аякса розповів про майбутнє Тен Хага, на якого претендують європейські гранди

18:36 88 Читать на русском
Спортивний директор Аякса розповів про майбутнє Тен Хага, на якого претендують європейські гранди
Ерік Тен Хаг / Reuters

Колишня зірка Аякса Марк Овермарс, який працює спортивним директором амстердамського клубу, поділився думками щодо подальшої співпраці з головним тренером команди Еріком Тен Хагом.

"Мені легко уявити, що Тен Хаг залишиться з нами ще на сезон.

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Я поки не хочу його відпускати, хоча знаю, що провідні європейські клуби цікавляться ним. Але поки ці двері залишаються закритими", – розповів Овермарс в інтерв'ю Telegraaf.

Нагадаємо, у минулому сезоні Аякс здобув "золото" чемпіонату Нідерландів та сенсаційно дістався півфіналу Ліги чемпіонів. У поточній кампанії амстердамці очолюють турнірну таблицю Ередивізі, однак в групі ЛЧ посіли лише третю сходинку і продовжать свої виступи у Лізі Європи.

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Теги
Аякс Аякс Нідерланди Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг Марк Овермарс
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