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Спортивний директор Альянси розповів, чому перуанський клуб досі не узгодив перехід Самбрано з Динамо

10:10 511 Читать на русском
Спортивний директор Альянси розповів, чому перуанський клуб досі не узгодив перехід Самбрано з Динамо
Карлос Самбрано / America TV

Спортивний директор перуанської Альянси Густаво Севальйос розповів, що стоїть на заваді трансферу Карлоса Самбрано з київського Динамо.

"Звісно, ми хочемо отримати гравця рівня Карлоса Самбрано. Але правда в тому, що таких гравців важко привести в перуанський футбол. Справа в тому, що у клубах, за які вони виступають, зовсім інші бюджети. Ми дуже далекі від них", – цитує Севальйоса Golperu.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що перуанський захисник готовий піти на зменшення зарплати заради прискорення свого переходу в Альянсу – спочатку футболіст прагнув заробляти 40 тисяч доларів на місяць, але зараз згоден знизити цю суму до 30 тисяч.

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