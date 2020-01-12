Спортивний директор Альянси розповів, чому перуанський клуб досі не узгодив перехід Самбрано з Динамо

Спортивний директор перуанської Альянси Густаво Севальйос розповів, що стоїть на заваді трансферу Карлоса Самбрано з київського Динамо.

"Звісно, ми хочемо отримати гравця рівня Карлоса Самбрано. Але правда в тому, що таких гравців важко привести в перуанський футбол. Справа в тому, що у клубах, за які вони виступають, зовсім інші бюджети. Ми дуже далекі від них", – цитує Севальйоса Golperu.

Сантос планує достроково повернути Дерліса в Динамо – бразильський клуб не хоче платити зарплату парагвайцю

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перуанський захисник готовий піти на зменшення зарплати заради прискорення свого переходу в Альянсу – спочатку футболіст прагнув заробляти 40 тисяч доларів на місяць, але зараз згоден знизити цю суму до 30 тисяч.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?