Спортивний директор Альбасете прокоментував продовження контракту з Зозулею

Спортивний директор Альбасете Мауро Перес розповів, що клуб продовжив контракт з Романом Зозулею заради вболівальників.

"Продовження контракту з Зозулею зроблено для вболівальників, враховуючи любов, яку вони показали до гравця. Зозуля – той футболіст, який буде підтримувати конкуренцію в команді, боротися і досягати успіхів в атакувальній лінії нашої команди", – цитує Переса офіційний сайт Альбасете.

Зозуля офіційно продовжив контракт з Альбасете

Нагадаємо, нещодавно український нападник продовжив контракт з Альбасете до 2021 року. Раніше Зозулю сватали у низку іспанських клубів та навіть в Динамо.

До слова, у минулому сезоні 29-річний форвард провів за Альбасете 37 матчів в усіх турнірах, де забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.

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