Півзахисник збірної Португалії Жоау Маріу, права на якого належать Інтеру, продовжить кар'єру у Прімейра-лізі.

Коентрау вирішив відновити кар'єру – екс-гравець Реала офіційно повернувся у рідний клуб

27-річного гравця гравця орендував Спортінг. Футболіст виступатиме на Жозе Альваладе до кінця сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт лісабонського клубу. У новій команді гравець обрав собі футболку з номером 17.

Варто зазначити, що Маріу – вихованець Спортінга. Саме з з табору "левів" він у серпні 2016 року за 40 млн євро перейшов у міланський клуб. Однак, португалець не зміг проявити себе в Мілані і двічі відправлявся в оренду – спочатку був Вест Хем, а згодом Локомотив. Цікаво, що московський клуб, який мав право першочергового викупу контракту, відмовився платити за Жоау 18 млн євро і повернув футболіста в Інтер. "Змії" знизили цінник до 13 млн євро, однак так і не знайшли бажаючих придбати Маріу.

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