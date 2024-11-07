Спортинг знизив ціну на свого провідного бомбардира Віктора Дьокереша до 75 млн євро, інформує The Telegraph. Раніше керівництво "левів" планувало виручити за шведського форварда 100 млн євро - саме така клаусула прописана в контракті гравця з клубом.

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Повідомляється, що низка англійських клубів зраділа новині про зниження ціни на форварда – вони перебувають у стані підвищеної готовності. Зокрема йдеться про Арсенал, Челсі та Манчестер Юнайтед. Раніше швед уже виступав в Англії – він встиг пограти за Брайтон, Суонсі та Ковентрі.

Контракт Дьокереша зі Спортінгом розрахований до літа 2028 року. У цьому сезоні Віктор забив у 16 матчах у всіх турнірах 23 голи й оформив 4 асисти.

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