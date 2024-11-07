Спортінг знизив ціну на Дьокереша – він оформив хет-трик у ворота Манчестер Сіті
Лісабонський Спортінг готовий відпустити влітку Віктора Дьокереша за 75 млн євро.
Спортинг знизив ціну на свого провідного бомбардира Віктора Дьокереша до 75 млн євро, інформує The Telegraph. Раніше керівництво "левів" планувало виручити за шведського форварда 100 млн євро - саме така клаусула прописана в контракті гравця з клубом.
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Повідомляється, що низка англійських клубів зраділа новині про зниження ціни на форварда – вони перебувають у стані підвищеної готовності. Зокрема йдеться про Арсенал, Челсі та Манчестер Юнайтед. Раніше швед уже виступав в Англії – він встиг пограти за Брайтон, Суонсі та Ковентрі.
Контракт Дьокереша зі Спортінгом розрахований до літа 2028 року. У цьому сезоні Віктор забив у 16 матчах у всіх турнірах 23 голи й оформив 4 асисти.
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