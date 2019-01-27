Спортінг завоював Кубок португальської ліги, вирвавши перемогу над Порту в серії пенальті

Лісабонський Спортінг став володарем Кубка португальської ліги, здолавши у фінальному матчі, який проходив в Бразі, свого принципового суперника Порту.
Кубок португальської ліги, фінал
Порту – Спортінг – 1:1 (пенальті – 1:3)
Голи: Фернандо, 79 – Дост, 90+2
Більша частина ігрового часу пройшла в обопільній боротьбі. Лише на 79-й хвилині вразити ворота суперника зумів нападник Порту Фернандо.
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Врятувати Спортінг від поразки зумів Бас Дост, зрівнявши рахунок з пенальті вже у компенсований арбітром час.
В серії післяматчевих пенальті за Порту зумів забити лише Алекс Теллес, тоді як гравці Спортінга схибили лише одного разу.
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Кубок португальської ліги проводиться з 2007 року. Для Спортінга це друга перемога в турнірі. Найбільш титулованим клубом в історії змагання залишається Бенфіка, яка завойовувала трофей 7 разів. Порту не вигравав Кубок ліги жодного разу.