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Спортінг запропонував Реалу придбати свого хавбека – португальці хочуть солідну суму

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Спортінг запропонував Реалу придбати свого хавбека – португальці хочуть солідну суму
Бруну Фернандеш / Соцмережі

Півзахисник Спортінга Бруну Фернандеш може опинитись у мадридському Реалі.

Лісабонський Спортінг виходив на зв'язок з Реалом та запропонував "вершковим" придбати свого півзахисника Бруну Фернандеша за 70 млн євро, повідомляє AS.

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Мадридський клуб наразі не дав відповідь, адже має інші пріоритети на трансферному ринку, зокрема Реал хоче підписати Поля Погба та Неймара.

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Зауважимо, 24-річний Фернандеш є гравцем збірної Португалії, яка перебуває в одній відбірковій групі Євро-2020 з Україною.

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