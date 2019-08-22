Спортінг запропонував Реалу придбати свого хавбека – португальці хочуть солідну суму

Ліга чемпіонів — 21 серп 1332
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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Олімпіакос розтрощив Краснодар, Динамо Загреб впевнено переграло Русенборг
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Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІІспанія — 21 серп 4635
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Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачкамиІталія — 21 серп 2126
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Спекатися Коноплянки, підписати захисника Ліверпуля – як може здивувати Бундесліга в останні 10 днів трансферного вікнаНімеччина — 21 серп 4888
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Вісенте Гомес покине Динамо, – ЗМІУкраїна — 21 серп 4638