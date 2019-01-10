toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Спортінг вимагає в Атлетіко 105 млн євро за втікача Желсона

15:50 195 Читать на русском
Спортінг вимагає в Атлетіко 105 млн євро за втікача Желсона
Желсон Мартінш / Фото: соцмережі

Лісабонський Спортінг готовий подати до суду на мадридський Атлетіко через трансфер Желсона Мартінша.

Лісабонський Спортінг хоче отримати 105 мільйонів євро від Атлетіко за трансфер півзахисника Желсона Мартінша, повідомляє Marca.

Браїм Діас: той незручний момент, коли вболіваєш за Барсу, але переходиш у Реал

Минулого літа вінгер розірвав контракт з португальським клубом і став гравцем Атлетіко на правах вільного агента. "Леви" були незадоволені цим переходом і вимагали у мадридців компенсацію, однак домовитися про її суму клубам не вдалося.

Тепер боси Спортінга готові звернутися до суду з вимогою виплатити відступні, які були прописані в контракті півзахисника. За інформацією джерела, "зелено-білі" можуть в результаті погодитися на суму в 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні Желсон провів 12 матчів у складі Атлетіко та забив один гол.

Теги
Іспанія Трансфери Атлетіко Атлетіко Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Желсон Мартінш Желсон Мартінш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
7
хв
Атлетік
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук