Спортінг вимагає в Атлетіко 105 млн євро за втікача Желсона

Лісабонський Спортінг готовий подати до суду на мадридський Атлетіко через трансфер Желсона Мартінша.

Лісабонський Спортінг хоче отримати 105 мільйонів євро від Атлетіко за трансфер півзахисника Желсона Мартінша, повідомляє Marca.

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Минулого літа вінгер розірвав контракт з португальським клубом і став гравцем Атлетіко на правах вільного агента. "Леви" були незадоволені цим переходом і вимагали у мадридців компенсацію, однак домовитися про її суму клубам не вдалося.

Тепер боси Спортінга готові звернутися до суду з вимогою виплатити відступні, які були прописані в контракті півзахисника. За інформацією джерела, "зелено-білі" можуть в результаті погодитися на суму в 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні Желсон провів 12 матчів у складі Атлетіко та забив один гол.