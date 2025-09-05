Джеремая Сен-Жюст кілька разів намагався піти зі Спортінга в літнє трансферне вікно, але нічого не вийшло. Тепер йому в клубі більше не раді – "леви" виключили нідерландця зі складу. Сам 28-річний захисник опублікував заяву, в якій висловив здивування таким поворотом подій.

Раніше два трансфери за його участю – в Осасуну і берлінський Уніон – зірвалися в останній момент. Технічний директор Уніона Хорст Хельдт пояснив, чому це сталося. Виявилося, що перехід Сен-Жюста зірвався через скасування іншого трансферу.

Діогу Лейте був на шляху до від'їзду з Берліна. Захисник повинен був покинути Уніон, але цього не сталося. Тому клуб вирішив скасувати угоду зі Спортінгом.

До слова, Уніон також виключив Лейте зі свого складу.

Сен-Жюст два роки поспіль ставав найшвидшим футболістом Бундесліги, коли грав за Майнц. У сезоні 2021/22 він здійснив ривок на 36.63 км/год. Джеремая показував чи не найбільший прогрес серед центрбеків німецької першості.

