У сезоні 2025/26 під дев'ятим номером в Спортінгу гратиме Конрад Хардер.

Спортінг взяв участь у матчі за Трофей Сінко Віолінос проти Вільяреала. Знаменна подія сталася з обміном номерів: хоча трансфер Віктора Дьокереша в Арсенал офіційно ще не відбувся, "леви" вже відібрали у шведа його улюблену "дев'ятку".

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З нового сезону під цим номером виступатиме 20-річний Конрад Хардер, який раніше був дублером зіркового Дьокереша. У 47 матчах за Спортінг данець оформив 11 голів і 7 асистів, забиваючи кожні 140 хвилин.

До слова, Спортінг без Дьокереша переміг Вільяреал з рахунком 1:0. Єдиний гол з пенальті на 8-й хвилині забив капітан "левів" Мортен Юльман.

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