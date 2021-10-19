Матч Бешикташ – Спортінг Лісабон стартував о 19:45 за Києвом. Це була чи не остання можливість для обох команд втрутитися в боротьбу за вихід в 1/8 фіналу, адже і "орли", і португальці програли перші два поєдинки і не набрали жодного очка. Натомість Аякс та Борусія Д впевнено очолювали квартет C, набравши по 6 пунктів. У стартовому складі Бешикташа знайшлося місце Домагою Віді та Алексу Тейшейрі – екс-лідерам Динамо й Шахтаря відповідно.

Господарі з перших секунд гри захопили ініціативу і моменти біля воріт Спортінга пішли одразу. Двічі небезпечно пробивав Рашид Геззаль – спершу його удар з льоту після подачі з кутового був трохи неточним, а буквально за хвилину алжирець ледь не вразив дальній кут! Сантиметрів забракло алжирському атакувальному хавбеку. Алекс Тейшейра заробив перспективний штрафний для Міралема П'яніча. До воріт було 26 метрів, але півзахисник збірної Боснії і Герцеговини перекинув як стінку, так і площину.

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Такий старт Бешикташа, схоже, став несподіванкою для гостей, які відверто занервували. Регулярні обрізки на своїй половині поля лише дивом не призводили до ударів у площину воріт Антоніо Адана. Кіпер Спортінга видав диво-сейв після удару Батшуаї фактично впритул – щоправда, офсайд.

Як це часто буває, команда, яка навіть не думає про атаку, забила з першого ж моменту. Дестаноглу перевів м'яч на кутовий після удару Сарабії, але після розіграшу стандарту взяття воріт уникнути вже не вдалося. Центрбек Себастьян Коатес замкнув скидку Ігнасіу та вивів Спортінг вперед на 15-й хвилині.

Гол явно додав впевненості команді Рубена Аморіма. Матеус Рейс пробив з лінії штрафного, але трохи не влучив. Кіпер Спортінга ледь не став автором асисту – після його довгого пасу Педру Госалвеш не зміг переграти воротаря Бешикташа! Нуньєш ледь не зрізав м'яч у власні ворота після подачі з кутового. Але вже наступний кутовий став гольовим – П'яніч подав, а Ларін перевисів Рейса і головою зрівняв рахунок. Славко Вінчіч послухав підказку VAR і гол зарахував. 1:1 – розкішні 25 хвилин у Стамбулі!

На цьому феєрія і не думала зупинятися. Тут же Спортінг вдруге класно розіграв кутовий. Коатес оформив дубль – цього разу уругваєць забив гол-близнюк, скориставшись скидкою Паулінью.

Такий розвиток подій деморалізував вже Бешикташ. "Орли" почали провалювати центр поля, що призводило до контратак Спортінга. Але якраз турки могли зрівняти рахунок – Батшуаї прийняв м'яч, а другим дотиком влучив у ближню стійку! Коатес пробив головою після подачі кутового – м'яч влучив у виставлену руку Домагоя Віди, який стояв спиною до уругвайця. Вінчіч одразу не побачив епізоду, але VAR був невблаганним – пенальті. Сарабія розвів м'яч і кіпера по різних кутах.

Вже в компенсований до першого тайму час Алекс Тейшейра створив шедевр. Бразилець ударом у дотик з розвороту поклав м'яч у дальню дев'ятку. Радість трибун і футболістів перервав відеоасистент. Після тривалої паузи шедевральний гол Тейшейри таки був скасований. Крихітний, але офсайд. Зрештою, 1:3 – підсумок першого тайму, в якому все вирішили помилки гравців Бешикташа після стандартів біля власних воріт.

Другий тайм стартував зовсім не так яскраво, як перший. Бешикташ створив вбивчий момент тільки на 61-й хвилині – Адан врятував Спортінг після удару Ларіна, а другий темп атаки завершився неточним пострілом Батшуаї. Віда ледь не привіз другий пенальті у ворота стамбульців, але цього разу VAR зайняв сторону хорватського захисника, не зафіксувавши гру рукою. Паулінью міг ховати "орлів", однак влучив у стійку з кількох метрів.

Обмін моментами продовжився. Батшуаї обіграв кіпера і пробив по порожніх воротах з гострого кута – вище. Неймовірний шанс змарнував бельгієць, виправданням для якого може бути хіба гострий кут і наявність захисника у воротах. Як не забили гості – це теж фантастика. Паулінью перевірив на міцність поперечину воріт Бешикташа, а з добиванням впорався кіпер. На останніх хвилинах нападник Спортінга таки досяг свого. Паулінью обвідним ударом у дотик вразив дальній кут і поставив крапку в протистоянні. 1:4.

Спортінг набрав перші очки в груповому турнірі, піднявшись на чисте 3 місце. Бешикташ під керівництвом Серджена Ялчіна програв усі три матчі і замикає квартет C.

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