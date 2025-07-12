У суботу, 12 липня, Віктор Дьокереш пропустив чергове тренування Спортінга – раніше він відмовився грати в контрольному матчі з Насьоналем. Як інформує MaisFutebol, керівництво "левів" планує оштрафувати шведа.

Дьокереш шантажує Спортінг – він готовий порушити умови контракту

Форвард повинен був з'явитися на базу Академії Кріштіану Роналду в Алкошеті о 16:30 за місцевим часом, але не зробив цього. Його відсутність сильно відчувалася і була помітна. "Леви" вирушили до Лагоса, де проведуть передсезонні збори.

Нагадаємо, що Дьокереш бунтує проти рішення керівництва клубу – боси відмовляються продавати форварда в Арсенал.

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