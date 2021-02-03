Нападник Жуан Паулінью перебрався з Браги до лісабонського Спортінга.

"Леви" на офіційному сайті оголосили про трансфер 28-річного нападника. Контракт розрахований до літа 2025-го, сума трансферу не розголошується.

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Паулінью провів 24 матчі у поточному сезоні, відзначився 10 голами та 4 асистами. Нападник встиг вразити ворота Зорі у матчі 2 туру групового етапу Ліги Європи. Форвард іде на явне підвищення – після 16 турів Спортінг очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії, а Брага на третій сходинці.

Додамо, що альтернативою Паулінью вважався Роман Яремчук. Черга до гравця збірної України не дійшла, тому він завершить нинішній сезон у Генті.

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