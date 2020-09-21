Спортінг перейменує академію на честь Роналду
18:44 - Читать на русском
Португальський гранд не забуває, що виховав легенду світового футболу.
Лісабонський Спортінг перейменує академію на честь Кріштіану Роналду, який є вихованцем "зелено-білих", повідомляє офіційний сайт клубу.
Роналду встановив унікальне досягнення, першим в історії європейських збірних забивши 100 голів
Нинішня зірка Ювентуса опинився у структурі Спортінга у 1997-му у віці 12 років. Нагадаємо, у 2003-му Кріша придбав Манчестер Юнайтед.
"Академія увіковічнить ім'я найвеличнішого з коли-небудь створених символів, і це стане натхненням для всіх молодих талантів", – йдеться у заяві лісабонців.
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