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Спортінг – Ов'єдо: онлайн-трансляція матчу – Лунін у дербі українців

22:42 - Читать на русском
Спортінг – Ов'єдо: онлайн-трансляція матчу – Лунін у дербі українців
Спортінг – Ов'єдо: онлайн-трансляція матчу 22 червня 2020 – Лунін у дербі українців

Спортінг приймає Ов'єдо в астурійському дербі в рамках 34 туру Сегунди. Онлайн-трансляцію матчу Луніна дивіться на "Футбол 24".

Гаряча іспанська вивіска із "синьо-жовтим" акцентом. Голкіпер національної збірної України проти захисника молодіжки Богдана Мілованова, який тільки-но відновився після перелому ноги і не потрапляє поки у заявку. Матч Спортінг – Ов'єдо стартує о 22:45. Луніна влаштує лише перемога, адже будь-який інший результат залишає в зоні вильоту. Однак Хіхон на рідному стадіоні за останні 5 турів видав найкращі результати у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, тож не має наміру вперше за 23 роки програвати "синім" удома.

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Спортінг – Ов'єдо: дивитись матч Луніна онлайн – трансляція 22 червня 2020

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Теги
Українці за кордоном Головне Іспанія Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Збірна України Спортінг Хіхон Спортінг Хіхон Сегунда
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