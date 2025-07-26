Форвард Спортінга Віктор Дьокереш був покараний своїм клубом великим штрафом за відмову повертатися до тренувань.

Дьокереш не прибув на тренувальний збір Спортінга в Алгарві 12 липня, за що був оштрафований на місячну зарплату. Про це інформує MaisFutebol.

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Поки тривали переговори між Арсеналом і Спортінгом, 27-річний шведський гравець відпочивав на Мальорці. Президент "левів" Фредеріку Варандаш гарантував, що гравець буде покараний "великим штрафом" – і дотримав свою обіцянку.

Очікується, що бомбардир ось-ось перейде до табору "канонірів". Сума угоди складе 63,5 мільйона євро плюс ще 10 мільйонів євро додаткових бонусів.

За два сезони у таборі "левів" Віктор Дьокереш допоміг Спортінгу виграти два чемпіонати і Кубок Португалії, забивши 97 голів у 102 іграх.

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