У двобої за перший португальський трофей сезону лісабонський Спортінг у вольовому стилі здолав Брагу. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Португалія, Суперкубок Португалії

Спортінг – Брага – 2:1

Голи: Кабрал, 29, П. Гонсалвеш, 43 – Франсержіу, 20

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Активний старт від обох команд призвів до обміну голами вже в першій третині матчу. Відкрила рахунок Брага. На 20-й хвилині Орта технічною передачею із центра поля знайшов у півколі штрафного майданчика Франсержіу, той прийняв м'яч і потужним ударом від лівої стійки відкрив рахунок.

"Леви" відігралися за якихось дев'ять хвилин: Мендеш довгим пасом зі своєї половини вивів Жоване Кабрала на побачення з голкіпером, а він упевнено переграв Матеуса в ближньому бою – 1:1! Натомість перед перервою лісабонці вийшли вперед. Зразкову атаку Спортінга майстерним ударом за діагоналлю у дальню дев'ятку завершив Педру Гонсалвеш.

У другій половині столичний гранд цілком міг вчинити розгром. "Зелено-білі" змарнували відразу кілька нагод закріпити власну перевагу. Удар Паулінью вчасно заблокував оборонець, ще один потужний постріл Гонсалвеш чудово парирував Матеус, а Кабрал лише дивом не влучив у кут, коли бив із меж карної зони під дальню стійку.

Зрештою, Спортінг упевнено довів поєдинок до перемоги та додав до чемпіонського титулу сезону 2020/21 і Суперкубок Португалії. Для 36-річного керманича "левів" Рубена Аморіма це 4-й трофей у тренерській кар'єрі.

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