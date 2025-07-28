Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 27-річного форварда збірної Колумбії Луїса Суареса, який раніше встиг пограти також за Гранаду і Марсель. Його останнім клубом була Альмерія.

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Суарес підписав контракт до 2030 року. Він містить пункт про клаузулу в розмірі 80 млн євро. Він взяв собі 97-й номер – на честь року свого народження.

У Луїса є татуювання на плечі із зображенням лева – саме таке прізвисько носить Спортінг. "Я ототожнюю себе з цією твариною через її особистість і характер, а також завзятість, з якою вона захищає своє стадо", – зазначив він.

Трансфер обійшовся "зелено-білим" в 20 млн євро. Ще 7 млн євро Альмерія може отримати у вигляді бонусів.

Луїс Суарес є тезкою одноклубника Лео Мессі по Інтеру Маямі. Аргентинець і уругваєць – найкращі друзі.