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Спортінг орендує В'єтто з наступного сезону

23:14 19 Читать на русском
Спортінг орендує В'єтто з наступного сезону
Лусіано В'єтто / Mundo Albiceleste

Нападник Атлетіко Лусіано В'єтто, який виступає у Фулхемі на правах оренди, розпочне наступний сезон у лісабонському Спортінгу.

Нападник мадридського Атлетіко Лусіано Вьетто, який виступає в оренді в складі Фулхема, в наступному сезоні захищатиме кольори лісабонського Спортинга, повідомляє португальський RTP.

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За даними джерела, "матрацники" і "зелені леви" вже уклали орендну угоду щодо В'єтто, як частина угоди за трансфер Желсона Мартінша в 2018 році.

Нагадаємо, що у структурі Атлетіко В'єтто знаходиться з 2015-го року, але з тих пір був орендований Севільєю, Валенсією і Фулхемом. Додамо, що в цьому сезоні Лусіано провів 22 матчі за Фулхем у всіх турнірах, відзначившись лише 1 голом та 4 гольовими передачами.

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Теги
Фулхем Фулхем Атлетіко Атлетіко Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія Лусіано В'єтто Лусіано В'єтто
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