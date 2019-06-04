toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ ВІКТОР СКРИПНИК ДИНАМО

Спортінг хоче купити Маліновського на гроші з трансферу лідера команди

10:13 444 Читать на русском
Спортінг хоче купити Маліновського на гроші з трансферу лідера команди
Руслан Маліновський / Reuters

Хавбек Генка Руслан Маліновський може стати гравцем Спортінга у літнє трансферне вікно.

Португальці вже збирають кошти для придбання гравця збірної України, інформує A Bola.

Маліновський – про своє майбутнє: Не розглядаю УПЛ, потрібно робити крок вперед

Лісабонці змирились з відходом свого лідера Бруну Фернандеша у це міжсезоння. Спортінг готовий продати гравця за суму від 50 до 70 мільйонів євро. Частина зароблених грошей піде на зміцнення середньої ланки команди Марселя Кайзера. Одним з учасників цього процесу і повинен стати Руслан Маліновський, на якого виділять близько 10 млн з трансферу Фернандеша.

Генк планує відпустити 3-х зірок – для Маліновського окремий план

У сезоні 2018/19 Маліновський остаточно закріпився в статусі лідера новоспеченого чемпіона Бельгії і став ціллю для багатьох європейських грандів.

blog_ava
Срна схиляється до відходу з Кальярі та повернення у рідний клуб – хорватом незадоволені в Італії
11:13
1100
Теги
Трансфери Руслан Маліновський Руслан Маліновський Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
25
хв
Карпати
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук