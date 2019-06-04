Спортінг хоче купити Маліновського на гроші з трансферу лідера команди

Хавбек Генка Руслан Маліновський може стати гравцем Спортінга у літнє трансферне вікно.

Португальці вже збирають кошти для придбання гравця збірної України, інформує A Bola.

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Лісабонці змирились з відходом свого лідера Бруну Фернандеша у це міжсезоння. Спортінг готовий продати гравця за суму від 50 до 70 мільйонів євро. Частина зароблених грошей піде на зміцнення середньої ланки команди Марселя Кайзера. Одним з учасників цього процесу і повинен стати Руслан Маліновський, на якого виділять близько 10 млн з трансферу Фернандеша.

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У сезоні 2018/19 Маліновський остаточно закріпився в статусі лідера новоспеченого чемпіона Бельгії і став ціллю для багатьох європейських грандів.