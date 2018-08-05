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Спортінг Хіхон розпочав переговори з Шахтарем щодо трансферу Бланко Лещука, – ЗМІ

13:14 125 Читать на русском
Спортінг Хіхон розпочав переговори з Шахтарем щодо трансферу Бланко Лещука, – ЗМІ
Густаво Бланко Лещук / ФК Шахтар

Форвард "гірників" Густаво Бланко Лещук може продовжити кар'єру в іспанській Сегунді.

Хіхонський Спортінг, який в минулому сезоні вилетів з Прімери до Сегунди, почав переговори з донеччанами про перехід нападника Густаво Бланко Лещука, повідомляє Sport.ua.

Спортивний директор іспанського клубу шукає підсилення у лінію атаки та розглядає кандидатуру аргентинця.

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Окрім цього, Лещук має пропозиції від клубів з Бразилії та Боснії.

До слова, вчора повідомлялось про інтерес до нападника Шахтаря з боку Малаги.

Нагадаємо, Густаво Бланко Лещук не заявлений Шахтарем на сезон 2018/19. Контракт аргентинця з "гірниками" закінчується у 2020 році. Форвард перейшов у Шахтар з львівських Карпат на початку 2017 року.

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