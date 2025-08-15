У Барселони з'явилося нове джерело доходу. У п'ятницю, 15 серпня, Спортінг досяг угоди з каталонським клубом щодо викупу повного контракту Франсішку Трінкау. Португальський вінгер продовжить виступати за "зелено-білих" – він грає за них з 2022 року.

Барселона двічі підставила Фліка ще до початку сезону: "Я не радий"

Обидва клуби володіли 50% на гравця. Тепер, викупивши решту половини за 11 мільйонів євро, "леви" стали повноцінними власниками прав на вінгера. Таким чином, Барселона отримала значну суму за гравця, на якого більше не розраховувала.

Трінкау перейшов до Барселони з Браги в сезоні 2020/21. Попри технічну міць, вінгер не зміг закріпитися в складі на постійній основі. Після закінчення сезону португалець відправився в оренду до Вулверхемптона.

Дохід від цієї суми допоможе Барселоні продовжити роботу над реєстрацією гравців. Клуб все ще очікує дозволу на реєстрацію Жоана Гарсії, Маркуса Рашфорда, Руні, Жерара Мартіна і Войцеха Щенсни.