Спортінг – Ворскла: післяматчева прес-конференція Василя Сачка

Головний тренер Ворскли Василь Сачко підвів підсумки виступів полтавців в Лізі Європи.

"У Лізі Європи ми грали з серйозними командами. У нашій групі було два фаворити – Арсенал і Спортінг. Це команди дуже пристойного рівня. Ми поступаємося їм у класі, в майстерності, в швидкості. Треба розуміти це. Вище голови не стрибнеш.

Спортінг – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні ми програли хорошій команді, але і в цьому є свої плюси – в єврокубках дебютували Тарас Саків, Наджиб Якубу, Артем Габелок... Олександру Ткаченку дали шанс себе проявити. У цих хлопців є майбутнє.

Наші керівники зробили все можливе, щоб свято футболу прийшло в Полтаву. Було витрачено багато сил, щоб до нас приїхали Карабах і Спортинг. На жаль, з Арсеналом не вийшло.

Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі Європи

Ми набралися досвіду. Було непросто грати і в Лізі Європи, і в Прем'єр-лізі. Дуже складний графік, але, незважаючи на це, ми зберегли свої позиції в УПЛ. Будемо продовжувати боротися за верхню шістку і намагатися зайняти місце якомога вище", – сказав Сачко в ефірі телеканалу Футбол 2.