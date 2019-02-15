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Спортінг –​​​​​​​ Вільяреал –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

09:15 103 Читать на русском
Спортінг –​​​​​​​ Вільяреал –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу
Спортінг –​​​​​​​ Вільяреал –​​​​​​​ 0:1 / ФК Вільяреал

Спортінг вдома поступився Вільяреалу в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи. Плей-офф, 1/16 фіналу

Спортінг – Вільяреал – 0:1

Гол: Альфонсо, 3

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Спортінг у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи приймав іспанський Вільяреал. Гості швидко відкрили рахунок зусиллями Феліпе Альфонсо. Цей гол виявився єдиним у зустрічі і представник Ла Ліги має перевагу перед матчем-відповіддю на Естадіо де ла Кераміка.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Спортінг Лісабон - Вільяреал: Четвер 14 лютого 2019

Спортінг Лісабон
Матч завершено
0 : 1
Вільяреал
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Теги
Ліга Європи Спортінг Лісабон - Вільяреал Вільяреал Вільяреал Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Відеоновини
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