– Цілий день обговорюємо історію з майбутнім класичним Шахтар – Динамо. За кого Олександрія буде вболівати в цьому матчі? За те, щоб підтягнутися ближче до Динамо, щоб кияни втратили очки чи все ж таки, щоб захистити друге місце, щоб Шахтар втратив?

– Давайте скажу особисто за себе, щоб не відповідати за всю Олександрію. Особисто я в цьому матчі буду вболівати все ж таки за перемогу Шахтаря, тому що я ставлю найамбітніші цілі. Я сподіваюсь на те, що ми зможемо.

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– Наскільки ви могли думати про ці цілі на старті сезону?

– Перед першим матчем проти ЛНЗ на початку сезону я фактично анонсував можливий вихід Олександрії до єврокубків. Я справді в це вірив від початку, тому що я вважаю, що цей набір гравців, який ми маємо, з цим тренерським штабом здатен на найвищі звитяги.

Вже під час сезону, коли вдавалося здобувати результати, то приходило розуміння, що все ж таки це реально і можливо, але хочу наголосити, що фінішна пряма попереду. Ми маємо 4 надважливих матчі. Саме через це, я не хотів би давати передчасних висновків або резюмувати цей сезон, – сказав Телько для УПЛ ТБ.

До слова, наразі Олександрія посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Відстань від лідера – Динамо, складає 6 очок. На третьому місці в УПЛ перебуває донецький Шахтар, у якого на 4 пункти менше, ніж в Олександрії.

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