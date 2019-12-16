Спортдир Манчестер Сіті Бегірістайн вважає Реал найкращою командою Ліги чемпіонів

Спортивний директор англійського Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого "містяни" зіграють проти мадридського Реала.

"Буде складно, звичайно. Реал перемагав у турнірі 13 разів, тому вони найкращі. Ми прагнемо бути найкращими, тому ми хочемо перемогти їх.

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Завжди приємно гостювати в мадридського Реала та грати на такому великому стадіоні, як Бернабеу. Ми знаємо, з чим зіткнемось, але вони також знають і нашу команду, і нашого тренера. Я думаю, що ми повинні продовжувати боротьбу в усіх змаганнях і тоді матимемо шанси на перемогу. У лізі Ліверпуль на багато очок попереду, але ми повинні битися", – цитує функціонера BBC.

Відзначимо, що перший матч 1/8 фіналу ЛЧ Реал – Манчестер Сіті запланований на 26 лютого.

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