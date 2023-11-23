Атлетіко веде свою трансферну політику за принципом "мінімальні інвестиції – максимальний прибуток". Саме в такий спосіб було підписано гравців Саму Омородіона, Саму Ліно та Рейнілдо. Це – характерний почерк спортивного директора клубу Андреа Берти.

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Як інформує Relevo, Берта відхилив пропозицію з АПЛ, яка, ймовірно, походила від Манчестер Юнайтед – в останні тижні його ім'я пов'язували саме з "червоними дияволами". Повідомляється, що Берта зробив вибір на користь сім'ї – його дружині дуже комфортно в Мадриді, і вона супроводжує свого чоловіка не тільки на матчах основної команди Атлетіко, а й на іграх молодіжки "матрацників".

У 2013 році Берта влаштувався в Атлетіко в статусі глави скаутської служби, а вже 2017 року обійняв посаду спортивного директора клубу. Зараз італієць відповідає в Атлетіко за п'ять напрямків: тренерський штаб першої команди, помічників тренерського штабу, склад першої команди, склад молодіжної команди, а також за службу скаутів і аналітиків.

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