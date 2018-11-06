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Спорт, гламур і авторитет – топ-5 дружин зіркових футболістів Бундесліги, які впливають на їхню кар'єру

22:50 361 Читать на русском
Спорт, гламур і авторитет – топ-5 дружин зіркових футболістів Бундесліги, які впливають на їхню кар'єру
Зірки Баварії з дружинами / Bild

До вашої уваги – 5 найефектніших дружин гравців німецьких клубів, які мають серйозний вплив на футбольне і не лише життя своїх обранців: порадами, поведінкою в соцмережах, популярністю, чи власною успішною кар'єрою в іншій сфері.

1. Анна Лєвандовска – 30 років

Дружина зіркового форварда Баварії та збірної Польщі Роберта Лєвандовскі

Спорт: Відіграє велике значення в житті Анни. Фітнес-тренер, колишня каратистка (чемпіон світу у командних змаганнях і бронзовий призер ЧС в особистих).

Гламур: Високий рівень. У Польщі Анна – суперзірка. Любить себе показати, особливо відмінну фізичну форму.

Популярність: Дуже висока. 2 мільйонів фолловерів у Instagram. Дає поради щодо фітнесу та здорового харчування, трішки розповідає про сімейне життя. Регулярно виставляє фото зі стадіону.

Авторитет: Високий. Вона точно має вплив на кар'єру чоловіка, а також розробила для нього фітнес-план і раціон харчування. Коли з'явилися спекуляції щодо переходу Роберта в Реал, подейкували, що Анна тиснула на іспанський клуб. В одному з інтерв'ю вона сказала: "Ми сподіваємося, що Роберт завершить кар'єру в Лос-Анджелесі".

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2. Анн-Картін Гьотце – 30 років

Дружина хавбека дортмундської Борусії та збірної Німеччини Маріо Гьотце

Спорт: Приділяє не надто багато уваги. Займається фітнесом, грає теніс.

Гламур: Модель часто з'являється на людях у дизайнерському одязі. Любить відвідувати модні покази та червоні доріжки.

Популярність: Висока. 1 мільйонів фолловерів у Instagram. Постить в основному свої фото, рідко в її соцмережах з'являється Маріо.

Авторитет: Відчутний. Анн-Катрін активно консультує Маріо, вивчаючи міжнародний менеджмент. Її брат Зебастьян Брьоммель розробляє стратегію соціальних акаунтів зірки Борусії.

3. Шанга Форсберг – 26 років

Дружина хавбека РБ Лейпциг і збірної Швеції Еміля Форсберга

Спорт: Шанга була футболісткою, грала за Мальме та збірну Швеції U-19. Розрив хрестоподібної зв'язки виніс невтішний вирок для її професійної кар'єри. Після переходу Еміля в Лейпциг грала за жіночу команду РБ, але нещодавно припинила цим займатися через брак мотивації. Зараз займається іншими спортивними проектами.

Гламур: На приватному вертольоті, з новою дизайнерською сумочкою чи в Ауді RS8 – Шанга любить показати, чим багата. Свою доньку Флоренс одягає в Gucci.

Популярність: Середня. Понад 12 тисяч фолловерів у Instagram. Любить показати прикраси, свою сім'ю та запостити емоційні "сторіз".

Авторитет: Високий – Еміль називає її шерифом. "Шанга – мій головний критик. Якщо я повернуся після гри додому і не почую від неї жодного слова, то знаю, що відіграв погано. Але водночас добре мати поруч когось, хто чудово розбирається в футболі. Шанга грала краще за мене, краще за будь-кого, що я бачив", – говорить Форсберг. Його дружина відповідає за все. "Я навіть одяг для Еміля обираю. Без мене він, напевно, ходив би весь час на тренування в одних джинсах і футболці", – ділиться Шанга з Bild.

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4. Ліза Мюллєр – 26 років

Дружина лідера Баварії та збірної Німеччини Томаса Мюллєра

Спорт: Професіонально займається кінним спортом, виграла декілька турнірів у виді "виїздка".

Гламур: Низький рівень. Відколи вийшла заміж за Томаса в 2009-му, веде дуже спокійне публічне життя. Знялася з чоловіком у рекламі виробника локшини.

Популярність: Середня. Близько 146 тисяч фолловерів у Instagram. Публікує головним чином свої фото з Томасом і їхніх коней. Нещодавно "наїхала" на Ніко Ковача, коли хорват випустив Мюллєра лише на 70-й хвилині матчу. Прямо з трибун вона запостила "сторіз", написавши "пройшло 70 хвилин, перш ніж його осінило". Згодом Ліза видалила провокацію і перепросила в головного тренера Баварії, про що клуб повідомив навіть на офіційному сайті.

Авторитет: Незначний. До цього посту, вона не часто нагадувала про себе, але кар'єра чоловіка її очевидно турбує. Томас спробував зам'яти ситуацію: "Я також не був у захваті від цього вчинку. Однак вона мене кохає, що я можу зробити?"

5. Ізабель Гулар – 34 роки

Дружина воротаря Айнтрахта та збірної Німеччини Кевіна Траппа

Спорт: Активно займається спортом, одна з найкращих моделей в історії. Має власну фітнес-програму #bodybyiza.

Гламур: Високий рівень. Бразильська супермодель для Victoria Secret живе переважно в Парижі, веде активне світське життя.

Популярність: Дуже висока. 4,4 мільйона фолловерів у Instagram. Виставляє модельні фото та світлини у бікіні. Влітку там з'явилося велика обручка – пара одружилася.

Авторитет: Майже не має безпосереднього впливу на Траппа, але притягує до нього увагу своєю популярністю. Вона займається своєю власною кар'єрою і деколи приходить на стадіон.

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