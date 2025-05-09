Американський боксер Реймонд Мураталья заявив про те, що не сумнівається у своїй перемозі над представником болотної держави Зауром Абдуллаєвим у бою, що відбудеться в ніч на неділю, 11 травня, в Сан-Дієго (США).

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Мураталья вірить, що візьме тимчасовий чемпіонський титул IBF у легкій вазі. Далі він хоче бій із Василем Ломаченком – володарем повноцінного пояса.

"Зараз сфокусований лише на суботньому поєдинку. Сподіваюся, перемога буде за мною. Вірю, Ломаченко буде наступним. Цей варіант мене цікавить більше за інші. Тим більше, що суботня перемога зробить мене обов'язковим претендентом на пояс Ломаченка. Збираюся потім максимально потужно натиснути на них. І якщо бій не відбудеться, то вже тоді переключуся на решту чемпіонів. Я готовий до будь-чого", – зізнався Мураталья в коментарі The Ring.

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