Джозеф Паркер кинув виклик майбутньому абсолютному чемпіону світу в суперважкому дивізіоні, якого визначать українець та британець.

Чинний тимчасовий чемпіон WBO у суперважкому дивізіоні Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) нагадав про своє бажання зустрітися на рингу з переможцем поєдинку між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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"Я пройшов чергу. Тепер я стою на її початку. Ти будеш моїм", – написав Паркер в Instagram, де розмістив відеоролик під пісню Джонні Кеша Walk the Line та тегнув обох чемпіонів.

Паркер, як відомо, є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким на сьогодні володіє Усик.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, в Лондоні.

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