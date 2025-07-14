Американський боксер напівлегкої ваги Гері Расселл-молодший (31-2, 18 КО) вважає, що у кар’єрі він програв лише один раз, і саме тоді, коли зустрічався із Ломаченком у червні 2014 року.

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"На мою особисту думку, в моїй біографії лише одна поразка. Вона була від Ломаченка. У тому бою я був зневоднений. Я злий (зараз), що він пішов у відставку. Чесно кажучи, я б із задоволенням влаштував спаринг (із Ломаченком). Навіть якщо він більше не хоче боксувати, щоб ми могли поставити крапку", – цитує Расселла-молодшого BoxingScene.

Гері Расселл-молодший не з’являвся на ринзі з січня 2022 року, коли він програв Марку Магясо з Філіппін та втратив титул чемпіона WBC у напівлегкій вазі.

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