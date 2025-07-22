Олімпійський комітет Катару (QOC) офіційно сповістив про бажання країни провести Олімпійські та Паралімпійські ігри 2036. Катар є останнім претендентом на Ігри-2036 – раніше про свої плани щодо проведення цих змагань заявили Індія, Туреччина, Індонезія та Чилі.

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Як відомо, Ігри-2028 проведе Лос-Анджелес, а господарем Олімпіади-2032 буде австралійський Брісбен.

Катар у 2019 році успішно провів чемпіонат світу з легкої атлетики, а у 2022 році прийняв чемпіонат світу з футболу. Але, як відомо, футбольний мундіаль через сильну літню спеку у Катарі (температура там іноді сягає за 40 градусів) був перенесений з літа на листопад-грудень. У разі перемоги олімпійської заявки катарців Ігри-2036 може чекати така саме участь.

Катар вже хотів провести у себе Олімпіади 2016 та 2020 років, але МОК його заявки через несприятливі погодні умови відхиляв. Втім, це було ще до проведення ЧС-2022 з футболу.

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