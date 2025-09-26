Відомий промоутер Френк Воррен пояснив причину того, що "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBA в надважкому дивізіоні Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО), вигравши цей титул у червні цього року, одразу ж погодився на бій із "тимчасовим" чемпіоном WBO новозеландцем Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).

"Що сталося? Дивіться самі: Усик б'ється двічі на рік, і якщо ти четвертий у черзі на захист, то можете чекати два роки, перш ніж отримаєте шанс. Тому Вордлі хоче перестрибнути через чергу. Він бачить у цьому спосіб стати першим - все або нічого. Переможець (поєдинку) отримає Усика, або ж Усик звільнить титул. Якщо він звільнить, то переможця (бою Вордлі – Паркер) оголосять чемпіоном", – цитує Воррена Boxing Scene.

Бій між Паркером та Вордлі запланований на 25 жовтня.

