АТР 500, Мюнхен (Німеччина), ґрунт, фінал

Александр Звєрєв (Німеччина, WTA №3) – Бен Шелтон (США, WTA №15) – 2:0 (6:2, 6:4)

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Німецький тенісист Александр Звєрєв здолав американця Бена Шелтона у вирішальному матчі тенісного турніру в Мюнхені. Третя ракетка світу впевнено розправився з суперником у двох сетах і здобув 24-й трофей у своїй кар'єрі. В американського тенісиста не було жодного брейк-пойнту за весь матч. Для Шелтона це вже друга підряд поразка проти Звєрєва в кар'єрі.

На шляху до фіналу німецький тенісист пройшов Таллона Грікспора, Фабіана Марожана, Александра Мюллера та Даніеля Альтмаєра. Це перша перемога на турнірі для Звєрєва з жовтня 2024 року, коли він переміг на змаганнях в Парижі, а також перший тріумф на мюнхенському турнірі з 2018 року.

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