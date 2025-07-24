Зв’язуючий волейбольної збірної України, відігравши у всіх 12 матчах Ліги націй, заявив, що команда під орудою Лосано досягла неабиякого прогресу.

Гравець збірної України з волейболу – про виступи команди в Лізі націй: "Експерти прогнозували максимум дві перемоги"

"Лосано – це чудовий фахівець, дуже легко з ним працюється. Усе чітко, по фактах, усе тільки в плюс. Ми як одне ціле: слухаємо те, що він від нас хоче, розуміємо його. Коли ми це реалізуємо і у нас виходить, значить, ми все правильно робимо. Навіть взяти наші виступи на міжнародному рівні. Торік хлопці виграли Золоту Євролігу, отже, ми на правильному шляху.

У нас немає ніяких скандалів, нічого. Ми просто як одне ціле рухаємося. Нормальні, хороші фахівці, дуже грамотні, з дуже великим багажем знань, і навіть коли бачиш в готелях, у залі, як його тепло вітають усі тренери, то розумієш, що нас тренує дуже великий і хороший фахівець.

Складові успіхів команди? Перше – це фізичні дані. Ми, як напевно, весь український народ в принципі, фізично розвинені. Коли дивимося на кількість стрибків на тренуваннях, на вагу, яку піднімаємо в тренажерному залі, на тренуваннях, як працюємо — ми вже (високо) підняли цю планку. Лосано бачить, на якому рівні ми можемо грати, і на якому рівні можемо працювати на тренуваннях. І якщо вже хтось випадає, тоді це відразу впадає в око (тренеру). Там уже ми отримуємо, скажімо так, втик.

В принципі, технічну роботу я не бачу, щоб він когось перевчив. Десь якісь маленькі деталі, звісно, підказує, як він бачить, але все будується здебільшого на тактиці й ментальному підході. Тут фізично ніхто не стрибне на 5 метрів у висоту, грубо кажучи. Всі практично грають на однаковому рівні, просто в когось більше досвіду, хтось морально сильніший, а хтось – фізично.

Візьмемо, наприклад, наш фізичний стан у перший ігровий тиждень в Бразилії. Ми зіграли тоді за дві доби 15 партій — це колосальне навантаження. У нас 4-5 людей грали, по-моєму, ці 15 партій без замін, і все прекрасно вивозилося. Ось про що це про те говорить", – цитує Щиткова Суспільне Спорт.

Чоловіча команда України до завершального туру вела боротьбу за позицію у топ-8 Ліги націй, аби потрапити до Фіналу восьми, але поразкою від Канади (1:3) поступилася місцем збірній Словенії.

Україна несподівано програла Канаді у вирішальному матчі волейбольної Ліги націй – шансів на вихід у плей-офф нема