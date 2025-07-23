Журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер прокоментував чутки щодо гонорару Олександра Усика за бій-реванш з Даніелем Дюбуа.

"Усик навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки беруться ці цифри?

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Можливо, 7% від цієї цифри (близько 9 мільйонів, – прим.)", – написав Коппінджер на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, раніше один з беттінгових сайтів повідомив, що Усик отримає гонорар в розмірі 132 мільйонів доларів, а Дюбуа – 71 млн.

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