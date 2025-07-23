"Звідки беруться ці цифри?": інсайдер шокував гонораром Усика – українець отримає в 15 разів менше заявленого
22:10 - Читати іншою мовою
Журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер прокоментував чутки щодо гонорару Олександра Усика за бій-реванш з Даніелем Дюбуа.
"Усик навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки беруться ці цифри?
Стали відомі точні гонорари Усика і Дюбуа за реванш – рекордні суми
Можливо, 7% від цієї цифри (близько 9 мільйонів, – прим.)", – написав Коппінджер на своїй сторінці у соціальній мережі Х.
Нагадаємо, раніше один з беттінгових сайтів повідомив, що Усик отримає гонорар в розмірі 132 мільйонів доларів, а Дюбуа – 71 млн.
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