Напередодні у США відбулось Гран-прі Маямі, в якому перемогу святкував Макларен. Феррарі вкотре провалила гонку: Шарль Леклер став сьомим, а Льюїс Хемлітон фінішував восьмим. У другій половині змагань між пілотами й командою стався конфлікт: Хемілтон просив Леклера якнайшвидше його пропустити, однак у команди зайняло декілька кіл, щоб ухвалити рішення і донести інформацію до Шарля.

Хемілтон та Ді Капріо закрили свою мережу веганських бургерних – відома причина

"Хлопці, може, ви там ще перерву на чай собі зробите, доки вирішуєте? Давайте швидше. Це погана командна робота", – роздратовано заявив Хемілтон команді у радіообмінах.

Семиразовий чемпіон світу не зупинився і після закінчення гонки, продовжуючи критикувати Скудерію.

"Я втратив багато часу за Леклером. Я просто просив команду вирішувати швидше та не гаяти час. Розумію, що багатьом у команді не сподобалися мої коментарі, але вони повинні зрозуміти, це дуже розчаровує. Я вже поговорив з керівником команди. Фред Вассер підійшов до мене, поклав руки на плечі й сказав: "Хлопче, заспокойся. Не треба бути таким ніжним". Але я не проситиму вибачення за те, що хочу боротися", – цитує Хемілтона Sky Sports.

Нагадаємо, у загальному заліку Леклер з 53-ма очками йде п'ятим, а Хемілтон сьомим (41 пункт). У Кубку конструкторів Ферарі четверта і відстає від лідера – Макларен – на 152 бали.

Піастрі виграв третє Гран-прі поспіль, чергове фіаско Ферстаппена після поула – шалений тріумф Макларен в Маямі